Parlementszaal Zuid-Afrika volledig verwoest door brand

De brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad heeft de zaal waar het lagerhuis in zetelt volledig verwoest. Ook andere delen van het pand hebben enorme schade opgelopen en delen van het dak zijn ingestort.

De brand brak zondagochtend door nog onbekende reden uit en werd maandag rond middernacht geblust. Er zijn nog plekken in het gebouw waar de brand weer kan oplaaien. Die worden door de brandweer in de gaten gehouden en aangepakt.

Een 49-jarige man die zondag in het gebouw werd opgepakt, is aangeklaagd voor brandstichting, inbraak en diefstal. Hij zou via een raam van een kantoor naar binnen zijn geklommen. De man, die nog zeker een week blijft vastzitten, spreekt alle beschuldigingen tegen en wordt volgens zijn advocaat onterecht als zondebok gezien.

Of de brand is aangestoken, is nog niet zeker. Momenteel wordt niet uitgesloten dat de brand het gevolg is van technische gebreken in het parlementsgebouw. Het pand bestaat uit drie delen, waarvan het originele bouwwerk in 1884 werd opgeleverd.

Het parlement van Zuid-Afrika zetelt al ruim een eeuw in Kaapstad, de regering zit in Pretoria. Toen de brand ontstond, waren de parlementariërs op kerstreces. Er zijn geen gewonden gevallen.