Bezorgdheid over corona-uitbraak onder skileraren in Tirol

In wintersportgebieden in het Oostenrijkse Tirol groeit de bezorgdheid over plaatselijke corona-uitbraken. Ruim honderd skileraren hebben al positief getest op het coronavirus, bericht de krant Kronen. Het gaat onder anderen om Nederlanders.

De uitbraken kunnen flinke gevolgen hebben voor wintersporters. Sommige skischolen hebben de deuren tijdelijk gesloten. Er zijn onder meer uitbraken gemeld in Mayrhofen, St. Anton am Arlberg en Kirchberg in Tirol. In die laatste plaats zou het virus zich hebben verspreid binnen een groep overwegend Nederlandse skileraren.

De autoriteiten in het gebied zeggen dat veel leraren zijn besmet met de nieuwe omikronvariant. Ze vinden dat buitenlanders die les geven zo snel mogelijk een boostervaccin moeten krijgen om verspreiding in te dammen. Veel van de buitenlanders zouden die derde prik nog niet hebben gehad.

Skischolen krijgen het dringende advies een zogeheten 2G-plus beleid in te voeren. Dat zou betekenen dat alle skileraren regelmatig getest moeten worden.

De problemen in de skibranche zijn een nieuwe tegenvaller voor vakantiegangers. Nederlandse wintersporters krijgen ook te maken met een recente aanscherping van het Oostenrijkse inreisbeleid. Nederlanders moeten bij aankomst in quarantaine. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor reizigers die een boosterprik hebben gehad en een negatieve PCR-test kunnen tonen.