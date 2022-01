Beoogd staatssecretaris: Nederland geen belastingparadijs

Het kabinet heeft de afgelopen jaren, mede onder internationale druk, werk gemaakt van een strengere aanpak van brievenbusfirma's die het milde fiscale klimaat gebruiken om zo min mogelijk belasting te betalen. "Dat gaat gewoon voortgezet worden", zegt Van Rij.

De CDA'er noemt het wel "belangrijk voor de werkgelegenheid en het innovatief vermogen" dat Nederland een goed vestigingsklimaat behoudt. Niet alleen voor Nederlandse bedrijven maar ook voor "echt productieve ondernemingen uit het buitenland". Daar is ook "goed fiscaal beleid" voor nodig.

Van Rij is van huis uit fiscaal jurist en vindt het daarom niet onlogisch dat hij gevraagd is voor deze post. "Ik heb wel affiniteit met dat vak." Hij ziet zijn voordracht los van zijn werk als interim-voorzitter om het CDA door de huidige crisis heen te loodsen. "Beloningen in de politiek geloof ik niet in." Hans Huibers volgde Van Rij half december op als partijvoorzitter.