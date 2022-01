Opnieuw meer motoren verkocht in 2021

De hoogte van de stijging vorig jaar is nagenoeg hetzelfde als het jaar ervoor. Sinds 2008 zijn er niet zoveel motoren op naam gezet als in 2021. Volgens de organisaties komt dat door de ‘structurele behoefte aan individueel vervoer’.

Tweedehands motorfietsen bleven qua verkoop stabiel. In 2020 werden er 52.175 tweedehands motorfietsen verkocht, in 2021 was dat aantal met 52.265 licht hoger. De handel in gebruikte motorfietsen tussen particulieren onderling daalde licht. Dat komt waarschijnlijk omdat particulieren vaker hun motorfiets bij een vakhandel willen kopen om zeker te zijn van de kwaliteit, denken de organisaties. Ook zijn particulieren minder geneigd hun voertuig te verkopen omdat ze er opnieuw of meer gebruik van maken.

In 2021 werden de meeste motorfietsen verkocht van respectievelijk BMW, Yamaha, Kawasaki, Honda en KTM.