VN-rapporteur hekelt optreden Nederlandse politie bij protesten

Melzer reageert op filmpjes waarin agenten optreden tegen betogers. Het gaat onder meer om een video waarin te zien is hoe de mobiele eenheid op het Malieveld een man slaat die op de grond ligt. ‘Deze agenten en hun leidinggevenden moeten worden vervolgd voor martelpraktijken’, schrijft Melzer.

Het Openbaar Ministerie had eind vorig jaar al laten weten dat agenten worden vervolgd voor hun optreden op het Malieveld. Justitie vond dat sprake was van disproportioneel geweld bij de arrestatie van een demonstrant. Die liep verwondingen op aan zijn hoofd en een bijtwond van een politiehond.

De VN-rapporteur kondigt aan op korte termijn een officieel protestbericht te sturen. Ook deelde hij een veelbekeken filmpje waarop te zien is hoe een politiehond afgelopen weekend een man greep in Amsterdam. Hij heeft getuigen van politiegeweld opgeroepen om bewijs aan te leveren in aanloop naar een bezoek dat hij dit jaar wil brengen aan Nederland en andere Europese landen.