Duitse werkloosheid in december gedaald

Duitsland telde in december 23.000 minder werklozen dan een maand eerder. Daarmee ligt de werkloosheid in de grootste economie van de Europese Unie op 5,2 procent.

De cijfers zijn beter dan economen in doorsnee hadden verwacht. Experts gepeild door persbureau Bloomberg rekenden in doorsnee op een daling van het aantal werklozen met 15.000.

De bekendmaking door het Bundesagentur für Arbeit is een meevaller. De centrale bank van Duitsland waarschuwde onlangs voor economische krimp in het slotkwartaal van 2021 door hernieuwde coronabeperkingen, die de golf aan besmettingen met het longvirus moeten helpen tegenhouden.

Tekorten

Het Duitse bedrijfsleven begon afgelopen zomer weer beter te draaien na versoepelingen van lockdownmaatregelen en vaccinatiecampagnes tegen corona. Maar in het najaar namen de zorgen binnen de industrie toe door tekorten aan veel onderdelen en knelpunten in het internationale vervoer van goederen. Daar kwam in de laatste maanden van vorig jaar een nieuwe golf aan coronabesmettingen bovenop.

Het hoofd van het Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, ziet ondanks de daling van de werkloosheid ook dat werkgevers zenuwachtig worden van de hoge aantallen coronabesmettingen. ‘De arbeidsmarkt heeft zich goed ontwikkeld tegen het einde van het jaar’, zegt hij, maar ‘de pandemie voedt de onzekerheid. Zo is de vraag naar tijdelijke arbeidskrachten sterk gestegen.’

Eerder deze week meldde het Duitse statistiekbureau Destatis dat de beroepsbevolking in Duitsland vorig jaar minimaal is gestegen, na een daling in 2020. De beroepsbevolking groeide met 7000 mensen naar 44,9 miljoen. Door vergrijzing rekenen de statistici erop dat de Duitse beroepsbevolking de komende jaren weer gaat krimpen.