GL en PvdD komen met aangescherpt voorstel vuurwerkverbod

GroenLinks en de PvdD pleiten al jaren voor een verbod op het meeste consumentenvuurwerk. Zij wilden aanvankelijk nog een uitzondering maken voor vuurwerk dat weliswaar niet in de lichtste categorie valt, maar toch relatief veilig te gebruiken is. Maar dat idee laten zij op advies van de Raad van State varen. Het zou de handhaving alleen maar moeilijker maken.

Om in coronatijd de zorg niet nog verder te belasten verbood het kabinet de afgelopen twee jaarwisselingen het afsteken van vuurwerk door consumenten. Maar de handhaving daarvan bleek geen gemakkelijke opgave. Het is ook maar de vraag of in de Tweede Kamer een meerderheid te vinden is voor een permanent verbod.

Als er alternatieven worden geboden, zoals door gemeenten georganiseerde aftelmomenten en vuurwerkshows, denken de indieners dat er in de samenleving wel voldoende draagvlak zal zijn. De afgelopen jaren was dat door de coronamaatregelen niet mogelijk.