Stormloop op coronatesten in Australië na besmettingsrecords

Australië wordt geconfronteerd met een ongekende stijging van het aantal coronabesmettingen. De autoriteiten maakten dinsdag melding van bijna 50.000 nieuwe infecties in 24 uur. Lokale media berichten over enorme wachttijden voor coronatesten en lege schappen in supermarkten.

Meerdere lezers reageerden op een oproep van omroep ABC om verhalen te delen over de rijen bij testlocaties. Een vrouw zei 6,5 uur tevergeefs te hebben gewacht op een PCR-test. Toen ze het opgaf was ze naar eigen zeggen pas halverwege de rij. ‘Ik had niks gegeten en begon me ziek te voelen in de brandende zon.’

De autoriteiten moedigen inwoners aan om vaker gebruik te maken van sneltesten. Zo moet de druk op testlocaties worden verminderd. Het aanbod van thuistesten lijkt echter achter te blijven bij de enorme vraag. De oppositie klaagt dat Australiërs door de regering aan hun lot worden overgelaten.

Tekorten

Niet alleen schappen met sneltesten blijven leeg. In deelstaat New South Wales ontstonden volgens ABC tekorten aan producten als fruit, groente en vlees in supermarkten. Dat komt doordat de distributie wordt verstoord door het stijgende aantal coronabesmettingen. Vrachtwagenchauffeurs en andere essentiële medewerkers zitten noodgedwongen thuis.

Australië wist het coronavirus tijdens de pandemie aanvankelijk grotendeels buiten de deur te houden. Het land ging op slot voor veel buitenlanders en deed aan uitgebreid contactonderzoek. De autoriteiten konden uiteindelijk niet voorkomen dat de besmettelijke deltavariant van het virus alsnog op grote schaal om zich heen begon te grijpen in grote steden.

Inmiddels loopt ook het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten snel op. Het lukte na opstartproblemen wel om een groot deel van de bevolking te vaccineren. Meer dan 90 procent van de 16-plussers geldt als volledig gevaccineerd. Ook hebben miljoenen Australiërs al een boosterprik gehad.