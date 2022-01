Atradius verwacht meer faillissementen door gevolgen corona

Veel ondernemingen in bijvoorbeeld de horeca zijn tijdens de afgelopen twee jaar door de subsidieregelingen NOW en TVL van de overheid overeind gebleven. Die vergoeden echter niet alles en volgens Atradius is het maar de vraag of alle bedrijven de klap van de nieuwe lockdown ook weer weten op te vangen.

Ook zijn er de gevolgen van de coronacrisis op langere termijn die langzaam duidelijk beginnen te worden en tot faillissementen kunnen leiden. Zo spelen maaltijdbezorgers een grotere rol, wat mogelijk deels ten koste gaat van eten in een restaurant. Ook andere gedragsveranderingen bij consumenten als een toename van het webwinkelen spelen een rol.

Verder denkt Atradius dat tekorten aan grondstoffen als papier, hout, aluminium en plastic, maar ook onderdelen zoals computerchips problemen blijven geven in 2022. Ook de gestegen prijzen van energie kunnen ondernemingen in gevaar brengen. Niet alleen energiebedrijven, maar ook bouwbedrijven hebben volgens de kredietverzekeraar moeite om de gestegen kosten volledig door te berekenen aan klanten omdat een deel van de prijzen al maanden van tevoren vast liggen.

Door de verwachte toename van faillissementen komt er ook een groter risico op niet inbare rekeningen voor bedrijven. Ook dat kan een risicofactor zijn voor deze ondernemingen.