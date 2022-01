Beijing voldoet voor het eerst aan Chinese luchtkwaliteitsnormen

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit is gekeken naar de concentratie van de fijnstof PM2,5. Gemiddeld werd vorig jaar 33 microgram per kubieke meter gemeten, 2 microgram onder de staatsnorm. In 2016 was het gemiddelde nog 71 microgram per kubieke meter. Beijing zit overigens nog wel ver boven het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geadviseerde gemiddelde van 5 microgram.

China kondigde in 2014 aan de luchtvervuiling tegen te gaan, nadat onder de bevolking woede was ontstaan over gevaarlijke, zware smog in Beijing en op andere plekken.

De inspanningen van de hoofdstad en de snelheid van de verbeteringen zijn ‘ongekend’, zegt Yu Jianhua, plaatsvervangend hoofd van het milieubeschermingsbureau van Beijing. Inwoners van de hoofdstad genoten vorig jaar bijna vier maanden meer van een heldere hemel dan in 2013, voegde Yu eraan toe.

Nadat de Olympische Winterspelen van 2022 in 2015 aan Beijing werden toegewezen, zeiden de autoriteiten het evenement te zullen gebruiken als stimulans voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. President Xi Jinping beloofde een ‘groene’ Spelen te organiseren. Het internationale evenement start begin volgende maand.