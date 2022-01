VS maken zich op voor herdenking bestorming Capitool

De Verenigde Staten maken zich op voor de herdenking van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Minister van Justitie Merrick Garland houdt woensdag een toespraak over de wijze waarop de mensen worden aangepakt die achter de rellen zitten, bericht The Washington Post. Een dag later worden ook speeches verwacht van president Joe Biden en zijn voorganger Donald Trump.

Garland gaat niet praten over specifieke personen of aanklachten, zegt een ingewijde tegen de krant. Die wilde anoniem blijven omdat de toespraak nog niet officieel is aangekondigd. De minister zou zich een dag voor de herdenking willen uitspreken over de wijze waarop zijn ministerie zich inzet om ‘Amerikanen en de Amerikaanse democratie te verdedigen tegen geweld’.

Aanklagers in Washington vervolgen volgens de krant meer dan 725 personen voor de rellen van vorig jaar. Toen bestormden aanhangers van toenmalig president Trump in de nasleep van de presidentsverkiezingen het parlementsgebouw. Ze wilden voorkomen dat parlementariërs de verkiezingsnederlaag van Trump zouden bekrachtigen. Er vielen zeker zeven doden.

Persconferentie

Trump heeft zonder bewijs volgehouden dat hij de verkiezingen door fraude heeft verloren van de Democraat Biden. De oud-president heeft al aangekondigd op 6 januari een persconferentie te houden op zijn landgoed Mar-a-Lago. Hij vindt dat er bij het onderzoek naar de rellen onvoldoende aandacht is voor zijn bewering dat is gesjoemeld bij de verkiezingen.

Biden en zijn vicepresident Kamala Harris houden donderdag toespraken om stil te staan bij de rellen. Ook in het parlement wordt een plechtigheid gehouden, liet voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi weten. Er komt een aangepast programma met een moment stilte en speeches waarin parlementariërs terugblikken op de dag.