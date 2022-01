Damrak koerst af op positief begin na recordstanden Wall Street

De Amsterdamse beurs koerst dinsdag af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. De nieuwe recordstanden van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 op Wall Street zorgen voor optimisme bij beleggers. Ook meldden marktonderzoekers Caixin en Markit dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december weer is toegenomen na een krimp in november.

De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren zo’n half procent hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting in het groen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Tokio boekte de Nikkei op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar een winst van 1,8 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent lager. Evergrande won 2,5 procent na een handelshervatting. De handel in de aandelen van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern werd maandag stilgelegd na mediaberichten dat het concern 39 appartementencomplexen in de provincie Hainan moet slopen omdat de bouwvergunningen illegaal zijn verkregen. Evergrande bevestigde dinsdag de sloop van de gebouwen en verklaarde dat de verkopen van vastgoed in het afgelopen jaar met bijna 39 procent zijn gedaald.

ASML

Op het Damrak blijft de aandacht uitgaan naar ASML. De chipmachinefabrikant behoorde maandag tot de verliezers vanwege een brand bij zijn vestiging in Berlijn. Bij het incident afgelopen weekend is niemand gewond geraakt, maar ASML zoekt nog uit of de brand gevolgen zal hebben voor zijn productieplannen voor dit jaar. In de fabriek worden specialistische onderdelen voor chipmachines gemaakt van glas.

De AEX-index sloot maandag 0,7 procent hoger op 803,31 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 1083,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen elk zo’n 0,9 procent. In Londen hadden beleggers nog een vrije dag. Op Wall Street eindigde de Dow 0,7 procent hoger op een recordniveau van 36.585,06 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,2 procent bij.

Op de oliemarkt wordt vooral gelet op de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland, die dinsdag wordt gehouden. De OPEC+ gaat dan beslissen over de olieproductie in februari. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 76,21 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 79,18 dollar per vat. De euro was 1,1293 dollar waard, tegen 1,1289 dollar een dag eerder.