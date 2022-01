Bijna duizend Nederlanders liepen onlangs corona op in Oostenrijk

Wintersportvakanties hebben van Oostenrijk het voornaamste andere land gemaakt waar Nederlanders recentelijk het coronavirus hebben opgelopen. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 964 mensen die afgelopen week positief testten in de twee weken daarvoor het Alpenland hadden bezocht. Dat is 15,8 procent van alle besmettingen die tussen 27 december en 3 januari tot een ander land zijn herleid.

Frankrijk, ook een populaire ski- en snowboardbestemming, volgt op plaats twee met 740 geconstateerde gevallen. Daarna komen België, waar 682 mensen waren geweest die later besmet bleken, Duitsland (669 gevallen) en Spanje (605 gevallen). Aan Italië hadden 339 besmette mensen nog in de laatste veertien dagen een bezoek gebracht, zo blijkt uit de cijfers, waar het AD als eerste over berichtte.

Oostenrijk voerde onlangs strenge inreisregels in voor Nederlanders. Wie nog geen boosterprik heeft gekregen, moet zeker vijf dagen in quarantaine, wat een wintersportvakantie praktisch onmogelijk maakt. Veel Nederlanders trokken nog snel voordat de quarantaineplicht inging naar hun vakantiebestemming. Sommige landgenoten gingen in Duitsland een boosterprik halen om eerder aan de beurt te zijn en zonder problemen de piste op te kunnen.