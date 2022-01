Weer groei in december voor Chinese industrie

De Chinese industrie is afgelopen maand weer gegroeid na een lichte krimp in november. Industriebedrijven produceerden en verkochten meer, maar ondernemers blijven minder werknemers aannemen. Dat kan duiden op een ongelijk herstel of weinig vertrouwen in aanhoudend herstel.

De inkoopmanagersindex van Caixin en IHS Markit dook in november naar 49,9, waar alles onder de 50 duidt op krimp. Economen hadden in doorsnee gerekend dat de graadmeter, die de bedrijvigheid in de industrie weergeeft, afgelopen maand precies op de neutrale stand van 50 uit zou komen. In werkelijkheid was er een groei naar 50,9.

De cijfers komen niet helemaal overeen met de inkoopmanagersindex die de Chinese overheid vorige week bekendmaakte. De overheid kijkt bij het samenstellen evenwel vooral naar staatsondernemingen en grote bedrijven, terwijl bij de Caixin/IHS Markit-graadmeter meer wordt gekeken naar kleinere en private ondernemingen.

Volgens analisten duiden de cijfers op een stabilisering van de markt, maar zijn er ‘nog altijd waarschuwingssignalen’. Met name de zwakke arbeidsmarkt wordt gezien als problematisch. Bovendien heeft China nog altijd een beleid om tot nul coronabesmettingen te komen en neemt daarvoor draconische maatregelen zoals volledige lockdowns van steden zoals momenteel Xi’an. Die hebben ook hun weerslag op de economie.