Nikkei begint 2022 met forse winst, Evergrande stijgt in Hongkong

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met een forse winst begonnen aan het nieuwe jaar. De stemming werd gesteund door de nieuwe recordstanden van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 op Wall Street en een versnelling van de groei van de Chinese industrie in december. In Hongkong werd de handel in de aandelen van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande hervat.

Evergrande klom 2,5 procent. De handel in de aandelen werd maandag stilgelegd in afwachting van koersgevoelige informatie. Het vastgoedconcern bevestigde dat het 39 appartementencomplexen in de provincie Hainan moet slopen. Daarnaast zag Evergrande de verkopen van vastgoed in het afgelopen jaar met bijna 39 procent dalen. Ook verklaarde het bedrijf in gesprek te blijven met de schuldeisers. Evergrande gaat gebukt onder een enorme schuldlast en miste in december al enkele grote betalingen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,8 procent in de plus op 29.301,79 punten. Een scherpe daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar zorgde voor koerswinsten bij de grote Japanse exportbedrijven. Een daling van de munt maakt de producten van deze bedrijven in het buitenland goedkoper. In Sydney boekte de All Ordinaries op de eerste handelsdag van het jaar een winst van bijna 2 procent. In de Filipijnen kampte de beurs met een technische storing en werd niet gehandeld.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. De bedrijvigheid in de Chinese industrie is volgens gegevens van marktonderzoekers Caixin en Markit in december weer toegenomen na een krimp in november. Vorige week bleek uit cijfers van de Chinese overheid al dat de groei van de industrie afgelopen maand is versneld.

De Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent. De Chinese techbedrijven stonden onder druk nadat de Chinese toezichthouder liet weten dat internetplatformen met meer dan 1 miljoen gebruikers vanaf 15 februari aan strengere veiligheidseisen moeten voldoen voordat ze een notering in het buitenland mogen aanvragen. Internetconcern en gamesbedrijf Tencent zakte 0,9 procent en maaltijdbezorger Meituan verloor 0,7 procent.