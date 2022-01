VS registreren dagrecord van ruim 1 miljoen coronabesmettingen

De Verenigde Staten hebben maandag een dagrecord van ruim 1 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om het grootste aantal besmettingen in een land dat sinds het begin van de coronapandemie wereldwijd is gemeld. Bovendien is het bijna een verdubbeling van het vorige dagrecord (590.000) dat slechts vier dagen geleden werd geregistreerd, eveneens door de VS.