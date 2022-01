Kabinet werkt aan tijdelijke aanpassing ‘sleepwet’ om cybergevaar

Scheidend demissionair defensieminister Henk Kamp en collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werken aan een tijdelijke aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de ‘sleepwet’. Die wijziging moet ervoor zorgen dat Nederland zich beter kan verdedigen tegen cyberaanvallen, zegt Kamp in een interview in NRC.

De tijdelijke aanpassing van de wet is vooruitlopend op een al eerder aangekondigde verandering van de wet, die volgens Kamp nog een tijd op zich laat wachten. Het volgende kabinet moet over de tijdelijke regeling besluiten, zegt de VVD-minister.

Wat er precies in de wet gaat veranderen, wil Kamp niet tegen NRC zeggen. Maar de inlichtingendiensten moeten zich daarmee ‘adequater kunnen verdedigen tegen staten die een agressieve cyberpolitiek hebben. Met een zodanig snelle manier van besluitvorming dat wordt voorkomen dat de nationale veiligheid in het gedrang komt’.

De defensieminister - die binnenkort wordt opgevolgd door Ollongren - zegt dat Nederland momenteel ‘met de handen op de rug’ is gebonden om cyberaanvallen tegen te gaan. ‘Landen als Rusland en China kunnen doen wat ze willen, maar wij hebben ethische principes en regels.’

Kamp wijst er in de krant bijvoorbeeld op dat sinds de invoering van de Wiv in 2018 nog geen enkele keer gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om data te onderscheppen van netwerkkabels die in Nederland aan land komen, ‘omdat de toezichthouder een aanvraag van de MIVD of AIVD steeds afwijst’. De invoering van zogenoemde kabelinterceptie was een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet.