Bevolking groeit vrijwel net zoveel als voor de coronapandemie

De Nederlandse bevolking is in 2021 weer ongeveer net zoveel gegroeid als in de jaren voor de coronapandemie. Nog steeds overleden meer mensen dan gebruikelijk, maar daar stond tegenover dat er veel kinderen werden geboren. Bovendien groeide de bevolking vergeleken met 2020 meer als gevolg van migratie, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal inwoners nam vorig jaar naar schatting met 118.000 toe, tot bijna 17,6 miljoen. De groei is lager dan in 2019, maar hoger dan in de jaren daarvoor. In het eerste coronajaar 2020 was de bevolkingsgroei nog bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder.

De hoeveelheid sterfgevallen lag dit jaar wederom hoger dan gebruikelijk, met name door het coronavirus. Dat was met name het geval aan het begin van het jaar en de maanden vanaf augustus. Maar het aantal geboortes lag met bijna 180.000 hoger dan het gemiddelde van 170.000 in de jaren daarvoor.

CBS-socioloog Tanja Traag sprak eerder het vermoeden uit dat mede vanwege het coronavirus meer kinderen werden geboren in 2021. Nederlanders zijn veel thuis gaan werken en kunnen werk en privé daardoor beter combineren. Bovendien zijn mensen zich door de lockdowns vermoedelijk meer gaan richten op hun gezin.

Vorig jaar kwam nog steeds een kleinere groep migranten hiernaartoe dan in 2019. Tegelijkertijd emigreerden minder mensen van Nederland naar het buitenland. Daardoor was de door migratie veroorzaakte bevolkingsgroei per saldo bijna gelijk aan het jaar voor de coronapandemie.

Minder gemeenten hadden vorig jaar te maken met krimpende bevolkingsaantallen. Met name in veel gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe hielden de inwonertallen op met dalen. ‘Deze ontwikkeling past in de trend die al sinds 2015 gaande is: een toename van verhuizingen vanuit de Randstad naar minder dichtbevolkte delen van het land’, zeggen de onderzoekers hierover.

In Flevoland groeide het aantal inwoners verhoudingsgewijs het meest. De statistici wijzen erop dat de bevolking van deze provincie relatief jong is, waardoor er meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. Bovendien trekt Flevoland veel mensen uit andere provincies.

In veel grote steden stokte de bevolkingsgroei in 2020. Door de wereldwijde coronamaatregelen nam de instroom van arbeidsmigranten en internationale studenten af. Normaal gesproken zijn dit belangrijke aanjagers van bevolkingstoename in de steden. Doordat de migratie weer toenam, trok de groei vorig jaar weer aan in grote steden als Amsterdam, Eindhoven en Tilburg.

De cijfers van het CBS betreffen een raming en kunnen later nog worden bijgesteld als het instituut meer informatie binnenkrijgt over de laatste weken van het jaar.