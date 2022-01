Rechter Canada kent nabestaanden vliegramp Iran miljoenen toe

Nabestaanden van slachtoffers van het neerhalen van een passagiersvliegtuig van Ukraine International Airlines boven Iran begin 2020 hebben recht op 107 miljoen Canadese dollar (ruim 74 miljoen euro), oordeelt een Canadese rechtbank. Het gerechtshof van de Canadese deelstaat Ontario had in mei bepaald dat het ging om een terroristische actie, waarmee het pad voor een schadevergoeding was vrijgemaakt.

Iran heeft eerder gezegd dat het om een fout in tijden van spanningen ging, maar heeft stappen om compensatie te bieden geweigerd. Teheran vindt dat de rechtsgang in Iran moet plaatsvinden.

Het toestel werd kort na vertrek uit Teheran op 8 januari 2020 neergehaald door de Iraanse Revolutionaire Garde, die dat later weet aan radarproblemen en een menselijke fout. Alle 176 inzittenden kwamen om, onder wie 55 Canadezen en 35 mensen die in Canada woonden. De nabestaanden van zes slachtoffers die stellen dat de raketaanval een vergelding was voor de kort daarvoor door de VS geliquideerde Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani, hadden gevraagd om 1,5 miljard Canadese dollar schadevergoeding, op te brengen door Iran.

Advocaten willen nu beslag laten leggen op Iraanse bezittingen in Canada en elders, melden Canadese media. Canada, Oekraïne, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, landen waarvan inwoners het leven hebben verloren, hebben gedreigd met juridische actie als de Iraanse regering niet voor 5 januari met een aanvaardbare reactie komt.