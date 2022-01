OMT-lid Bonten: grote versoepeling coronaregels onwaarschijnlijk

Het ligt niet voor de hand dat er vanaf volgende week alweer grote versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Dat zei infectieziektendeskundige en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Marc Bonten in Nieuwsuur. Volgens Bonten is vanwege de omikronvariant nog altijd voorzichtigheid geboden en moeten mensen ‘niet te veel hoop’ hebben dat alle maatregelen van tafel kunnen.

Vrijdag komt het OMT weer bij elkaar om het kabinet te adviseren. Mede op basis van dat advies wordt een week later een besluit genomen over een eventuele verlenging van de lockdownmaatregelen zoals die nu gelden. Bonten wilde niet zeggen hoe groot de kans is dat die maatregelen wat het OMT betreft niet langer nodig zijn, maar zei wel dat grote versoepelingen niet voor de hand liggen. ‘Als er ruimte is voor versoepeling, denk ik dat het OMT zal zeggen: ga dat in kleine stapjes doen en ga steeds kijken wat er gebeurt.’

Bonten zei te hopen dat wetenschappers de komende dagen nog meer informatie over de omikronvariant van het virus kunnen delen. Duidelijk is dat deze variant besmettelijker is, maar mensen minder ziek lijkt te maken. Het is nog de vraag in hoeverre mensen die met deze virusvariant besmet zijn de zorg nog kunnen overbelasten. Het is volgens hem ‘cruciaal’ dat genoeg mensen een boosterprik nemen om de zorgpiek zo laag mogelijk te houden.