Airbnb schikt overtreding Amerikaanse sancties tegen Cuba

Met de schikking is om precies te zijn 91.172 dollar gemoeid. Omgerekend is dat bijna 80.700 euro. De Amerikaanse Office of Foreign Asset Control (OFAC), de toezichthouder in deze kwestie, heeft gezegd er bij het bepalen van de hoogte van het schikkingsbedrag rekening mee is gehouden dat Airbnb zelf achter de fouten was gekomen. Ook had het bedrijf de autoriteiten hiervan zelf op de hoogte gebracht.

Airbnb is al sinds april 2015 actief in Cuba. Dat Airbnb op het eiland aan de slag ging werd destijds beschouwd als een voorbeeld van de voordelen voor het Amerikaanse bedrijfsleven van een betere relatie met Cuba. Onder president Barack Obama zetten de Verenigde Staten namelijk in op het verminderen van de onderlinge spanningen en het bevorderen van de handel.