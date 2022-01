Burgemeesters erg bezorgd over opkomst zwaar illegaal vuurwerk

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan met het nieuwe kabinet praten over de opkomst van heel zwaar illegaal vuurwerk. Hoewel maar een relatief kleine groep mensen dit soort vuurwerk afsteekt, maken de burgemeesters zich er erg veel zorgen over. Vooral omdat deze ‘bommen’ ook richting hulpverleners en medemensen worden gegooid, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s bespraken maandagavond het verloop van de jaarwisseling. Wegens de coronacrisis gold er een algeheel vuurwerkverbod. ‘Zwaar illegaal vuurwerk zoals cobra’s en mortierbommen is sowieso verboden, maar we constateren dat het steeds vaker opduikt. We moeten echt bespreken hoe dat aangepakt gaat worden, voordat het helemaal uit de hand loopt’, aldus Bruls.

Volgens de burgemeesters is er dit jaar ondanks het vuurwerkverbod wel erg veel vuurwerk afgestoken, veel meer dan vorig jaar. Er is ook meer vuurwerk dan ooit in beslag genomen, maar dat roept de vraag op hoeveel vuurwerk er dan in omloop was, aldus Bruls. ‘We vinden dat het nieuwe kabinet een meerjarenstrategie moet vaststellen voor vuurwerk en de jaarwisseling. Als veel eerder in het jaar bekend is wat de regels zijn, is het voor handhavers ook makkelijker om voorbereidingen te treffen. En dan moeten de regels voor elke gemeente gelijk zijn.’

Het Veiligheidsberaad wil dat er ook afspraken gemaakt worden met de buurlanden België en Duitsland. ‘In Nederland zijn veel soorten siervuurwerk verboden, maar over de grens is het wel te koop. Dat maakt een vuurwerkverbod zeker in de grensstreek vrij lastig te handhaven. We moeten er paal en perk aan stellen’, vinden de burgemeesters.