Duizenden Duitsers betogen voor en tegen coronamaatregelen

In diverse steden in het noorden en oosten van Duitsland zijn duizenden demonstranten maandagavond de straat opgegaan om te betogen tegen en voor de coronamaatregelen.

In het stadje Freiberg (Saksen), niet ver van Dresden, doorbraken ettelijke honderden betogers een cordon van de politie en rukten op naar het centrum, onder het roepen van leuzen als ‘Wij zijn met meer’ en ‘Vrijheid, geen dictatuur’. De politie meldt op Twitter dat een deel van de demonstranten kon worden tegengehouden; van twintig mensen wordt de identiteit gecontroleerd.

In de stad Rostock in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren zijn duizenden betogers op de been. Daar waren liefst vijf demonstraties van voor- en tegenstanders aangekondigd. De Duitse politie gebruikt auto’s om de beide kampen uit elkaar te houden, meldt omroep NDR. De demonstranten tegen wat zij noemen ‘de vaccinatiedictatuur’ maken een luidruchtige wandeling door het centrum.

Vaccinatieplicht

In Schwerin zijn volgens NDR 2000 mensen op de been. In Neubrandenburg betogen ondanks regen en hagel naar schatting van de omroep 2000 mensen tegen de maatregelen, maar ook zestig mensen voor vaccinatieplicht.

De regionale omroep MDRAktuell meldt verder demonstraties in steden als Dresden, Leipzig, Hoyerswerda en Bautzen. In die plaatsen zouden volgens de politie minstens 8000 man op de been zijn.

De tegenstanders van de coronamaatregelen dragen over het algemeen geen mondkapjes. Hun aantal is vele malen groter dan de voorstanders van het beleid ter beteugeling van corona.