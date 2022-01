Apple als eerste beursbedrijf meer dan 3000 miljard dollar waard

Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft maandag op Wall Street als eerste bedrijf een marktwaarde van 3000 miljard dollar bereikt. Dat is 3 biljoen dollar en komt omgerekend neer op meer dan 2650 miljard euro. Sinds het begin van de coronacrisis is Apple alleen al 200 procent meer waard geworden op de beurs.

De grens van 3 biljoen werd geslecht toen de koers van het aandeel 182,86 dollar bereikte. Dat gebeurde rond 19.45 uur Nederlandse tijd. Kort daarop zakte de beurswaarde weer iets onder de 3000 miljard dollar.

Apple is een voorbeeld van een bedrijf dat profiteert van de crisis. Wereldwijd werden lockdownmaatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daardoor zaten mensen meer thuis. Voor werk, school en ontspanning waren mensen aangewezen op technologie, waaronder apparaten en gadgets van Apple.

In 2018, ver voor de crisis, ging Apple al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard. Die groei dankt het bedrijf onder andere aan de aanhoudende populariteit van de iPhone, apps uit de Apple Store, de iPad en de Mac. Apple is volgens persbureau Bloomberg nu meer waard dan alle bedrijven op de Duitse beurs of de gehele Britse economie.