Samsung onthult nieuwe televisies voor techbeurs CES

Samsung Electronics heeft voor de grote techbeurs CES, die deze week wordt gehouden, diverse nieuwe televisies onthuld. Volgens het elektronicaconcern bevatten de modellen een ‘baanbrekende beeld- en geluidskwaliteit’ en de nieuwste slimme functies. Op speciale persdagen voorafgaand aan de CES in Las Vegas onthullen normaal tal van bedrijven hun nieuwste gadgets. Maar dit jaar is de hoeveelheid aankondigingen waarschijnlijk geringer.

Eerder zegden onder meer techgiganten Amazon, Twitter en Facebook-moederbedrijf Meta al af voor de grootste vakbeurs voor de techindustrie vanwege zorgen over de omikronvariant van het coronavirus. Verder besloot de organisatie het programma een dag in te korten uit veiligheidsoverwegingen. Een deel van het programma is sowieso online.

Ook vijftien Nederlandse bedrijven hebben afgezegd voor het evenement dat voor het grote publiek woensdag begint en duurt tot en met vrijdag. Met 55 ondernemingen die wel gaan is het voor Nederland alsnog de grootste afvaardiging van de afgelopen jaren, heeft het ministerie van Economische Zaken laten weten.

Philips

Vanuit Nederland had techconcern Philips al gezegd niet te gaan. Bedrijven kunnen er zelf voor kiezen af te reizen, maar het ministerie annuleerde zijn officiële delegatie al eerder vanwege omikron. Tijdens een eerdere editie ging bijvoorbeeld een staatssecretaris mee naar de beurs. Dat is nu niet zo. Ook gaan aanvullende Nederlandse presentaties en evenementen niet door.

De CES was er voor het eerst in 1967. Bekende technologieën die er ooit werden onthuld zijn de videorecorder, de cd-speler, hd-televisie, de spelcomputer Xbox en de blu-ray-dvd. De beurs trekt doorgaans 200.000 techfans naar Las Vegas.