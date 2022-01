Brand legt Duitse vestiging chipmachinefabrikant ASML deels plat

Bij een vestiging van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML in Berlijn heeft brand gewoed. De brand ontstond in een van de productiehallen van de fabriek in de Duitse hoofdstad. De brand werd vannacht geblust. Niemand is gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. ASML zoekt nog uit of de brand gevolgen zal hebben voor zijn productieplannen voor dit jaar.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de precieze schade is en er wordt enkele dagen onderzoek gedaan, schrijft het bedrijf in een verklaring. ‘We kunnen er nog niet bij dus we weten nog niet wat de schade is. De nachtploeg ontdekte de brand en heeft deze geblust. De brandweer was er ook snel’, aldus een woordvoerster. Het deel van de fabriek waar de brand was, is nu dicht. De rest van de fabriek, waar ook kantoren bij horen, draait gewoon.

In de fabriek worden specialistische onderdelen voor chipmachines gemaakt van glas. Die zijn nodig in het verdere maakproces van de chipmachines. ASML nam het bedrijf waar de fabriek onderdeel van is, Berliner Glas, over in 2020. Er werken ongeveer 1200 mensen.

ASML behoorde maandag bij de verliezers op de beurs in Amsterdam vanwege de brand. Beleggers zetten het aandeel daarop lager. ASML, een zwaargewicht bij de Amsterdamse hoofdfondsen, sloot 0,7 procent in de min. Begin van de handelsdag, voordat het bedrijf met een verklaring kwam over de brand, stond het aandeel nog op winst.