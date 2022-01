Eerste bezoek Erdogan aan Saudische koning sinds moord Khashoggi

Het bezoek van Erdogan zou het eerste zijn sinds journalist Jamal Khashoggi in 2018 werd vermoord in de Saudische ambassade in Istanbul. Khashoggi was kritisch over de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman al-Saud en werd vermoord toen hij op de ambassade papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde kwam ophalen. De kroonprins zou de moord hebben goedgekeurd, maar is hiervoor nooit bestraft. De kwestie leidde tot grote wrijving tussen beide landen.

‘Hij verwacht me in februari. Hij heeft me een belofte gedaan en ik zal in februari een bezoek brengen aan Saoedi-Arabië’, zei Erdogan op de vraag van een Turkse vrouw die wilde weten hoe het zat met de export van Turkse producten naar Saudi-Arabië. Eerder belden president Erdogan en koning Salman al eens met elkaar.