ASML omlaag op Damrak vanwege brand bij vestiging in Berlijn

Chipmachinefabrikant ASML behoorde maandag bij de verliezers op de beurs in Amsterdam vanwege een brand bij zijn vestiging in Berlijn. Beleggers zetten het aandeel daarop lager. Bij het incident afgelopen weekend is niemand gewond geraakt, maar ASML zoekt nog uit of de brand gevolgen zal hebben voor zijn productieplannen voor dit jaar. Op de Europese beurzen was het sentiment op de eerste handelsdag van het jaar over de gehele linie wel positief.

ASML, een zwaargewicht bij de Amsterdamse hoofdfondsen, sloot 0,7 procent in de min. Begin van de handelsdag, voordat het bedrijf met een verklaring kwam over de brand, stond het aandeel nog op winst. Ondanks het koersverlies van ASML, sloot de AEX-index aan het Damrak 0,7 procent hoger op 803,31 punten.

Beleggers bleven optimistisch na het sterke beursjaar 2021 en schoven de zorgen over de mogelijke impact van de omikronvariant op het economische herstel aan de kant. De MidKap won 0,2 procent tot 1083,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen elk zo’n 0,9 procent. In Londen hadden beleggers nog een vrije dag. In Istanbul won de beurs verder bijna 4 procent ondanks een sterke toename van de inflatie in Turkije. Het algemene prijspeil in het land steeg in december met 36 procent en kwam daarmee uit op het hoogste niveau sinds 2002.

Air France-KLM

In de MidKap eindigde Air France-KLM bovenaan met een plus van zo’n 5 procent. Analisten van Citi verhoogden het advies voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Ook het advies voor de Duitse concurrent Lufthansa (plus 8,9 procent) werd opgeschroefd.

Elders in Europa ging de aandacht onder meer naar Iveco Group. De fabrikant van vrachtwagens en bussen werd door CNH Industrial, dat wordt gecontroleerd door de Italiaanse miljardairsfamilie Agnelli, apart naar de beurs in Milaan gebracht. De aandeelhouders van CNH ontvangen een aandeel Iveco voor elke vijf aandelen CNH. Het aandeel Iveco opende op 11,26 euro, waarmee het bedrijf een marktwaarde kreeg van zo’n 3 miljard euro, maar zakte later tot 10,11 euro.

De euro was 1,1289 dollar waard, tegen 1,1326 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 75,84 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 78,73 dollar per vat. Op de oliemarkt werd vooral uitgekeken naar de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland, die dinsdag wordt gehouden. De OPEC+ gaat dan beslissen over de olieproductie in februari.