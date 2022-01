Stookkosten voor gebruiker warmtenet stijgen door hoge gasprijs

Ook huishoudens die voor hun warmte niet zijn aangesloten op gas gaan het komende jaar meer betalen voor het verwarmen van hun huis. De grote warmteleverancier Ennatuurlijk, die voor zijn warmtenetten zoveel mogelijk duurzame energiebronnen zegt te gebruiken, verhoogt de gemiddelde tarieven met ongeveer 54 procent. Dat zou nodig zijn omdat de inkoopprijs van hun warmte nog op verschillende manieren is gekoppeld aan de gasprijs, die nu een stuk hoger ligt dan een jaar geleden.

De kostenstijging voor de gemiddelde gebruiker van een warmtenet is vergeleken met vorig jaar gemiddeld 50 euro per maand bij een jaarlijks verbruik van 30 gigajoule. Met de compensatie vanuit de overheid meegerekend betaalt de doorsnee gebruiker volgens Ennatuurlijk iedere maand uiteindelijk 28 euro meer. Dat is flink lager dan de maximumtarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eind vorige maand bepaalde. Gebruikers van stads- en blokverwarming kunnen zelf niet hun leverancier kiezen. De waakhond stelt ieder jaar maximumtarieven vast.

Ennatuurlijk zegt dat het inkopen van warmte voor hun netten duurder is geworden. Zo zijn afspraken met bedrijven voor het krijgen van warmte gebaseerd op de gasprijs die de afgelopen maanden snel steeg. Ook is op piekmomenten nog steeds gas nodig om genoeg warmte te kunnen leveren.

De leverancier zegt tot de drie grootste in zijn soort te behoren met een klantenbestand van zo’n 85.000 huishoudens en 1200 zakelijke aansluitingen. Ook de twee andere grote spelers Vattenfall en Eneco blijven met een verhoging van een paar tientjes per maand onder de maximumtarieven vanuit de ACM.