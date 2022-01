Sportkoepel NOC*NSF verheugd met ‘eerste stap’ van kabinet

Sportkoepel NOC*NSF is uitermate verheugd dat de mogelijkheden voor de jeugd om dagelijks te sporten vanaf 11 januari zijn verruimd. In plaats van tot 17.00 uur mogen de sportaccommodaties (buiten) tot 20.00 uur open blijven. ‘Dit is een hele mooie eerste stap’, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel. Hij sprak ook van een logische ingreep.

‘De kinderen kunnen weer naar school, wat op de eerste plaats al heel belangrijk is’, vervolgt hij. ‘Dat ze dan ook weer meer kunnen sporten, is een mooie impuls. Ik denk dat deze twee verruimingen ook samengaan. School en sport zijn communicerende vaten.’

Volgens Van den Tweel kan de verruiming van enkele uren al tot heel veel meer beweging bij kinderen leiden. ‘Er kunnen veel meer trainingen worden ingepland nu. Ik heb ook de indruk dat de regering het belang van sport voor de maatschappij en de gezondheid veel meer benadrukt. Bovendien heeft de Tweede Kamer in een motie gevraagd sport als essentiële sector te benoemen. Heel bemoedigend allemaal.’

Vanzelfsprekend had de topman van de sportkoepel graag nog meer verruimingen gezien. ‘Maar in alle realiteit konden we dat nu nog niet verwachten. Wat nu is gebeurd, ligt in de lijn met wat we hadden voorzien. Natuurlijk hopen we dat de volgende stap meer mogelijkheden biedt aan de groep van boven de achttien en aan de binnensporten. Daar kijken we naar uit.’