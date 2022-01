De 32-jarige man die is aangehouden in verband met de dood van een 14-jarig meisje in Leiden blijft de komende veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Haag maandag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie.

De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. Hij is een bekende van het uit Hazerswoude-Rijndijk afkomstige slachtoffer, aldus het OM. Het meisje werd vrijdag dood aangetroffen in Leiden.