Europese gasprijs stijgt weer na dagenlange daling

De Europese aardgasprijs is weer gestegen na een dagenlange daling. De stijging komt na tegenvallende leveringen vanuit Rusland, waardoor de zorgen over de Europese gasvoorraad voor de komende wintermaanden weer toenemen. Rusland heeft nagelaten extra ruimte te reserveren voor gasleveringen naar Europa en beperkt de export van gas al langere tijd.

Ook vanuit Azië kwamen voor Europa ongunstige berichten. De vraag naar gas zou daar toenemen, waardoor schepen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar dat continent zouden kunnen trekken ten koste van Europa. De komst van Amerikaanse schepen met het gas zorgden eind vorige maand juist nog voor een daling van de recordhoge Europese gasprijzen.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, steeg in de loop van maandag tot bijna 85 euro. Later ging de prijs weer iets omlaag, om vervolgens weer op te lopen tot bijna 77 euro. Op het dieptepunt op oudjaarsdag ging het nog om ruim 65 euro. Daarmee lagen de prijzen toen overigens nog flink hoger dan een jaar geleden.

Vooral kleinere energieleveranciers, die minder middelen hebben om de risico’s op prijsstijgingen af te dekken, komen door de sterke stijging van de prijzen van gas en elektra in de problemen. Ze moeten nu vaak energie inkopen tegen prijzen die hoger zijn dan wat hun klanten ervoor betalen. In Nederland zijn in korte tijd al diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen. Het kabinet heeft ook al maatregelen aangekondigd. De energiebelasting wordt eenmalig verlaagd en mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen een extra tegemoetkoming om de stijging van de energieprijzen op te vangen.