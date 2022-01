Donald Trump steunt Viktor Orbán in Hongaarse verkiezingsstrijd

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft per e-mail zijn steun aan de Hongaarse premier Viktor Orbán uitgesproken in de aanloop naar de verkiezingen dit voorjaar. ‘Hij is een sterke leider en wordt door iedereen gerespecteerd’, schreef Trump in een maandag verzonden verklaring. ‘Hij heeft mijn volledige steun en goedkeuring voor zijn herverkiezing als premier.’

Het is voor Trump een wederdienst. Orbán steunde Trump zowel tijdens de succesvolle verkiezingen van 2016 als tijdens de mislukte poging in 2020 om in het Witte Huis te blijven.

De Hongaarse premier heeft bij de naar verwachting in april te houden verkiezingen voor het eerst te maken met een eendrachtige oppositie. Daardoor wordt zijn herverkiezing voor een vierde termijn als premier sinds 2010 een hele uitdaging.

Orbán was de enige regeringsleider in de Europese Unie die vorige maand niet door de Amerikaanse president Joe Biden werd uitgenodigd voor een virtuele top over de toestand van de democratie in de wereld. De Hongaarse premier krijgt van andere EU-landen steeds vaker kritiek op zijn autocratisch getinte beleid en de aantasting van de rechtsstaat.