Toezichthouder VS keurt boosterprik voor pubers goed

Volgens de FDA is het middel veilig voor deze groepen. Dat oordeel is onder meer gebaseerd op gegevens uit Israël. Voor iedereen geldt dat voortaan vijf maanden na de laatste vaccinatie een boostershot kan worden gehaald, een maand korter dan tot nu toe het geval was. The New York Times had vorige week al bericht dat deze besluiten eraan zaten te komen.

De autoriteiten maken zich zorgen over de toename van het aantal besmettingen met de omikronvariant. De afgelopen week werd bij 10 miljoen mensen in de VS Covid-19 vastgesteld, een record. Boosterprikken kunnen het afweersysteem volgens laboratoriumstudies een oppepper geven. Ruim zeven op de tien Amerikanen boven de 12 jaar zijn twee keer ingeënt tegen het coronavirus.