Zeer veel hypotheekaanvragen in december

Het aantal hypotheekaanvragen was in december erg hoog, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). HDN verwachtte al dat er in de laatste maand van het jaar meer hypotheken zouden worden afgesloten, omdat de feestdagen in het weekend vielen en er dus meer dagen waren om een hypotheek op af te sluiten. Desondanks noemt HDN het aantal afgesloten hypotheken ‘uitzonderlijk’ in vergelijking met eerdere jaren.