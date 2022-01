Interfax meldt crisisoverleg over Oekraïne in Moskou

Komende donderdag overleggen vertegenwoordigers van Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland in Moskou over het conflict in Oost-Oekraïne, meldt het Russische persagentschap Interfax. Frankrijk en Duitsland doen daaraan op ‘adviserend niveau’ mee, aldus het persbureau op basis van een bron in het Kremlin.

De verantwoordelijke functionaris binnen het Kremlin, Dmitri Kozak, heeft behalve Oekraïne ook Jens Plötner, adviseur buitenlandbeleid van bondskanselier Olaf Scholz (SPD), en de diplomaat Emmanuel Bonne, adviseur van de Franse president Emmanuel Macron, uitgenodigd. Wie namens Oekraïne aanschuift is nog niet bekend.

In de groep van vier landen proberen Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne het conflict in Oost-Oekraïne, dat al bijna acht jaar duurt, op te lossen. Een vredesplan dat in Minsk in Belarus werd overeengekomen, ligt in de ijskast. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan de overeenkomst te hebben geschonden.

Onder druk

De relatie tussen Rusland enerzijds en Oekraïne en het Westen anderzijds staat onder druk. Rusland heeft aan de grens met Oekraïne zo’n 100.000 troepen verzameld.

Op 10 januari is een gesprek voorzien tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin. Diezelfde week zullen de NAVO en Rusland bijeenkomen en is een overleg gepland tussen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en Rusland. De OVSE houdt in Oekraïne al jaren toezicht op naleving van de wapenstilstand tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense regeringsleger. Volgens schattingen van de VN zijn sinds 2014 meer dan 13.000 mensen gedood bij gevechten tussen Oekraïense regeringstroepen en door Rusland gesteunde separatisten.