Pasgeboren baby gevonden in afvalbak van vliegtuig

In een afvalbak van een vliegtuig is een pasgeboren baby gevonden, meldt de BBC. De jongen werd op een luchthaven in Mauritius ontdekt tijdens een routinecontrole van de douane.

Het kindje lag in de afvalbak van het toilet. Medewerkers van het vliegveld vonden hem op nieuwjaarsdag, nadat ze bebloed toiletpapier hadden gezien. Zij brachten het jongetje vervolgens met spoed naar het ziekenhuis. Het gaat goed met de baby, evenals met de vermoedelijke moeder (20).

De vrouw uit Madagaskar vloog vanuit haar thuisland met Air Mauritius naar Mauritius. Van haar wordt volgens de BBC vermoed dat zij aan boord is bevallen. De vrouw is aangehouden. Ze ontkende de moeder van de jongen te zijn, maar een medisch onderzoek bevestigde dat zij recent een kind had gekregen. Ze zal worden aangeklaagd voor het in de steek laten van een pasgeboren baby.