‘Nieuw’ boek van wijlen Gerard Reve

De in Gent gevestigde uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts komt medio februari met nog niet eerder gepubliceerd werk van Gerard Reve (1923-2006), onder de titel Zeer fijne boy, brieven aan Jef R.. Het is een bundel met brieven die hij schreef aan programmamaker Jef Rademakers, met wie hij tussen 1986 en 1997 zeven televisieprogramma’s maakte.

Dat staat op de site van de uitgeverij en werd maandag ook door Rademakers verteld in Villa VdB, het nieuwe NPO Radio 1-programma dat voor MAX wordt verzorgd door Jurgen van den Berg. In de brieven luchtte Reve zijn hart ‘over de wereld in het algemeen en de ‘kunstenaars’ in het bijzonder’, zegt de uitgeverij. ‘Ook het katholicisme, de erotiek, de liefde, het verval der zeden en de naderende dood passeren de revue.’

De brieven waren in kleine kring wel bekend, maar worden nu pas echt aan de openbaarheid prijsgegeven. Het boek omvat 112 pagina’s.