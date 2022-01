Nederlandse bedrijven haken af voor grootste techbeurs om corona

Vijftien Nederlandse bedrijven hebben afgezegd voor de techbeurs Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, die woensdag begint. Met 55 ondernemingen die wel gaan is het voor Nederland alsnog de grootste afvaardiging van de afgelopen jaren, laat het ministerie van Economische Zaken weten. Eerder zegden onder meer techgiganten Amazon, Twitter en Facebook-moederbedrijf Meta al af voor de grootste vakbeurs voor de techindustrie vanwege zorgen over de omikronvariant van het coronavirus.