Jumbo: boodschappen duurder door hogere inkoopprijzen

Jumbo moet vaker meer betalen voor de producten die in de supermarkt liggen. De hogere inkoopprijzen worden veroorzaakt door hoge grondstofprijzen en gestegen transportkosten. Die kan de supermarktketen niet allemaal zelf absorberen en daardoor betalen klanten meer voor hun boodschappen. ‘Op sommige producten hebben we de prijzen moeten verhogen, al proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen omdat prijs een belangrijk concurrentiewapen is’, zegt financieel topman Ton van Veen.