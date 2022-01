Hoekstra: ministerschap en CDA leiden is te combineren

Hoekstra sprak maandag met Mark Rutte over zijn nieuwe functie in het volgende kabinet. Als minister van Buitenlandse Zaken zou Hoekstra vaak niet in Nederland zijn, maar dat is geen obstakel om ook zijn partij te leiden, denk hij. "Ik denk dat dat anno 2022 wel kan."

De CDA-voorman prees Hugo de Jonge voor diens inzet als minister van Volksgezondheid de afgelopen jaren. Hij is blij dat De Jonge terugkeert in het kabinet, als minister voor Volkshuisvesting. Dat is een dossier "met grote opgaven waar hij wat mij betreft zeer gekwalificeerd voor is", aldus Hoekstra.