Nog negen personen vast na demonstratie in Amsterdam

Volgens de politie zijn de andere verdachten heengezonden met onder meer een boete of strafbeschikking. Twee van hen moeten zich op een later moment bij de rechter verantwoorden.

De arrestanten kwamen samen met duizenden andere betogers af op een niet toegestaan protest tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. Volgens een woordvoerster van de politie zijn er online diverse klachten binnengekomen over het optreden van de mobiele eenheid. Ze benadrukt dat dit geen officiële klachten zijn. Op sociale media was onder meer een filmpje te zien van een politiehond die een betoger in zijn hand beet. Deze man is aangehouden en behandeld in een ziekenhuis, zei de woordvoerster. Volgens haar is het incident gemeld bij de leidinggevende van de hondengeleider en wordt proces-verbaal opgemaakt.

De hond werd ingezet toen volgens de politie enkele demonstranten door een blokkade van agenten heen wilden breken. Vier agenten raakten daarbij gewond.