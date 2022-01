Jumbo gaat samenwerken met flitsbezorger Gorillas

Jumbo gaat in Nederland en Vlaanderen samenwerken met flitsbezorger Gorillas. De supermarktketen gaat een groot deel van haar assortiment aan de start-up leveren waaronder huismerkproducten en producten van La Place. Klanten in de elf Nederlandse en twee Belgische steden waar Gorillas actief is kunnen die producten via de Gorillas-app bestellen en binnen tien minuten thuis laten bezorgen door een fietskoerier van het bedrijf.