Industrie produceerde meer, maar toename wordt steeds kleiner

De Nederlandse industrie heeft in december opnieuw meer geproduceerd en ook kwamen er weer meer nieuwe orders binnen. De toenames worden wel steeds kleiner, meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De inkoopprijzen voor grondstoffen en materialen, maar ook de prijzen die ondernemingen voor hun producten vragen nemen nog altijd fors toe. Ook hier ging de toename iets minder hard dan in de afgelopen maanden.

De bedrijvigheid in de industrie groeide afgelopen maand nog wel, maar minder dan in november. De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, noteerde in december een stand van 58,7 tegen 60,7 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, alles daaronder duidt op krimp.

Volgens sectoreconoom industrie van ABN AMRO Albert Jan Swart hebben veel bedrijven materialen gehamsterd om zo tekorten en lange levertijden te kunnen omzeilen. Hij verwacht dat de lange levertijden nog wel even aanhouden. ‘Toeleveringsketens worden waarschijnlijk opnieuw ontregeld door de omikronvariant.’

Ook de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit kunnen ondernemers dwars zitten. ‘Bij veel ondernemers kan dit leiden tot hogere kosten.’