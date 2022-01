Brand in Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw onder controle

De grote brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is na ongeveer een dag onder controle. Een groot deel van het pand is in vlammen opgegaan.

‘In de loop van de nacht was het vuur onder controle’, meldt een woordvoerder van de brandweer maandagochtend. Die voegt eraan toe dat de brand nog woedt in het oudste gedeelte van het gebouw. De brand ontstond zondag in de vroege ochtend door nog onbekende oorzaak.

Het oudste deel van het parlementsgebouw werd in 1884 opgeleverd. In de jaren 20 en 80 van de vorige eeuw werden twee nieuwe delen toegevoegd. Het vuur ontstond vermoedelijk in het oudste gedeelte, in een van de kantoren, en verspreidde zich vervolgens door het pand.

Geen gewonden

Onder meer het gedeelte waar het parlement zetelt is afgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen. Het parlement was met kerstreces. Een man die in het gebouw was, is door de politie opgepakt. Hij moet dinsdag voor de rechter verschijnen.

De brand zal volgens president Cyril Ramaphosa geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het parlement. ‘Het werk zal worden voortgezet’, laat hij weten. Het parlement zit in Kaapstad, de regering zit bijna 1500 kilometer verderop in Pretoria.