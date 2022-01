AEX koerst af op hoger begin van het nieuwe beursjaar 2022

De Amsterdamse AEX-index lijkt maandag licht hoger te beginnen aan het nieuwe beursjaar 2022. Net als aan het einde van het sterke afgelopen beursjaar zullen de ontwikkelingen rond de omikronvariant van het coronavirus een hoofdrol blijven spelen op de aandelenmarkten. Later in de week gaat de aandacht uit naar de notulen van de beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve en het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens hoger openen. In Londen hebben beleggers nog een vrije dag. In Azië waren de financiële markten in China, Japan en Australië maandag nog gesloten. In Hongkong was de beurs wel open en werd de handel in het aandeel Evergrande stilgelegd. Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern zou volgens lokale media opdracht hebben gekregen om 39 appartementencomplexen te slopen omdat de bouwvergunningen illegaal zijn verkregen.

Bij de bedrijven blijven de luchtvaartmaatschappijen in de belangstelling staan. In de Verenigde Staten zijn afgelopen weekeinde opnieuw duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd vanwege het slechte weer en coronabesmettingen bij luchtvaartpersoneel. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen kampen door de snelle verspreiding van de omikronvariant met uitval van piloten en cabinepersoneel door ziekte of isolatie.

Iveco Group en CNH

In Milaan gaat de aandacht uit naar het beursdebuut van Iveco Group. De fabrikant van vrachtwagens en bussen wordt door CNH Industrial, dat wordt gecontroleerd door de Italiaanse miljardairsfamilie Agnelli, apart naar de beurs gebracht. De aandeelhouders van CNH ontvangen een aandeel Iveco voor elke vijf aandelen CNH. In december vorig jaar zette het Duitse autoconcern Daimler al zijn truckdivisie op eigen benen met een beursnotering in Frankfurt.

De AEX-index ging vrijdag na een verkorte handelssessie 0,3 procent lager het jaar uit op 797,93 punten. De hoofdindex dikte in 2021 28 procent aan. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,2 procent lager op 36.338,30 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent.

De euro was 1,1342 dollar waard, tegen 1,1326 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 75,80 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent meer op 78,37 dollar per vat. Op de oliemarkt gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland, die dinsdag wordt gehouden. De OPEC+ gaat dan beslissen over de olieproductie in februari.