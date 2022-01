Voor eerst sinds 2018 minder autobranden gemeld

Het aantal autobranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering werd verzonden, is afgelopen jaar voor het eerst sinds 2018 gedaald. In 2021 werden er 4750 autobranden gemeld, een daling van 13 procent ten opzichte van 2020 toen er ongeveer 5500 autobranden waren. Dat stelt de website alarmeringen.nl, die de gegevens heeft verzameld.

Niet overal waren er minder autobranden. In de provincie Flevoland steeg het aantal autobranden juist met bijna 30 procent naar 133 stuks. Ook in Drenthe en Friesland vlogen er afgelopen jaar meer auto’s in brand, respectievelijk 7,8 en 6,1 procent meer dan een jaar eerder. Noord-Brabant zag de grootste daling van autobranden, met een afname van 21,5 procent tot 763 stuks. De meeste autobranden waren in de provincie Zuid-Holland, waar 1089 auto’s vlam vatten.

Opvallend is dat het aantal autobranden in sommige plaatsen enorm toenam. Zo noteerde Hendrik-Ido-Ambacht afgelopen jaar negen autobranden, terwijl er in 2020 maar één auto uitbrandde. Qua absolute stijging spant Assen de kroon, waar het aantal autobranden met 20 toenam naar 37.

In de grote steden vliegen nog altijd de meeste auto’s in brand. Amsterdam voert met 259 meldingen de ranglijst aan, gevolgd door Den Haag met 253 meldingen. Daarna volgt Rotterdam met 198 autobranden.