Er trekt zondagavond een gebied met flinke buien over het land. Daarbij kunnen zware windstoten in het hele land voorkomen, behalve in het noordoosten. Het KNMI heeft code geel uitgeroepen, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Waddeneilanden.

De weerdienst verwacht windstoten met een snelheid tot 85 kilometer per uur, en aan zee tot 95 kilometer per uur. Ook kan het gaan onweren. Verkeer kan daar last van hebben.