Twitter blokkeert account rechts Congres-lid na claims over Covid

Het parlementslid uit Georgia is een uitgesproken aanhanger van oud-president Donald Trump, wiens beweringen dat de presidentsverkiezingen van 2020 zijn ‘gestolen’ zij nog altijd herhaalt. Greene staat ook bekend om haar stellingname tegen vaccinaties en haar uitspraken over de pandemie, waarvan ze de ernst zwaar overtrokken vindt.

Twitter zei dat het gaat om het persoonlijke account van Greene, @mtgreenee. Ze heeft nog wel toegang tot haar officiële Twitter-handle, @RepMTG. Greene gebruikte vaker haar persoonlijke account.

Vijand van Amerika

Greene stelde in reactie op de maatregel dat Twitter ‘een vijand van Amerika is en de waarheid niet aankan. Dat is prima, ik zal Amerika laten zien dat we ze niet nodig hebben en dat het tijd is om onze vijanden te verslaan’.

Twitter specificeerde niet wat Greene had getwitterd om de straf te verdienen. Haar account was in augustus al een week opgeschort nadat ze twitterde dat de geneesmiddelenautoriteit FDA geen Covid-19-vaccins moet goedkeuren omdat niet aangetoond is dat die de verspreiding van het virus vertragen.

Vaccinaties

Op zaterdag twitterde ze dat sterfgevallen als gevolg van vaccins vroeger serieus werden genomen in de VS, maar dat tegenwoordig ‘een extreem hoog aantal sterfgevallen door vaccinaties wordt genegeerd terwijl het aantal door de overheid opgedrongen vaccinatieplichten toeneemt’.

Een jaar geleden verbande Twitter Trump van het platform na de aanval op het Capitool door Trump-aanhangers, die daartoe zouden zijn aangezet door Trumps beweringen dat hij van de overwinning op Joe Biden was beroofd.