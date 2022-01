Opnieuw honderden tot duizend mensen op Museumplein

Opnieuw zijn honderden tot duizend mensen aanwezig op het Museumplein in Amsterdam om te protesteren tegen het coronabeleid. Daar geldt sinds het begin van de middag een noodbevel, wat inhoudt dat niemand zich daar op het plein mag begeven.

Nadat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam het noodbevel had afgegeven en de mobiele eenheid het plein zondagmiddag schoonveegde, liep een groot deel van de aanwezigen naar het Westerpark. Daar hield Forum voor Democratie de aftrap voor de campagne van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de loop van de middag liepen veel mensen weer terug naar het Museumplein.

De mobiele eenheid van de politie lijkt klaar te staan op het Museumplein om opnieuw in te grijpen. Woordvoerders van de politie en de gemeente doen daar geen mededelingen over. Over het aantal arrestaties zegt de politie evenmin iets, omdat dit aantal oploopt.

Vooralsnog is de sfeer op het Museumplein gemoedelijk. Langs het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum staan mensen in de schemering te praten en te eten en er klinkt muziek. Politieagenten staan ook te praten met demonstranten.